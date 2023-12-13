Благодаря успешной политике Президентов Азербайджана и Турции объемы инвестиций и торговли в государствах ОТГ еще больше увеличатся - Джахид Багчи

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешной политике Президентов Азербайджана и Турции объемы инвестиций и торговли внутри государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) еще больше увеличатся.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время своего выступления на сельскохозяйственном и продовольственном форуме.

"Сельскохозяйственный и продовольственный форум, организованный MÜSİAD Азербайджан, еще больше укрепит сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в этой области. Для нас очень важно присутствие тут турецких бизнесменов. В регионе, где находятся Турция и Азербайджан, развиваются не только нефтегазовая, транспортная и логистическая отрасли, но также сельское хозяйство и пищевая промышленность, являющиеся важнейшими секторами будущего. За 21 год Турция стала важным игроком в сфере сельского хозяйства, проведя важные реформы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что для развития Турции необходимо развивать сельское хозяйство страны", - отметил посол.

Он упомянул, что торговый оборот между Турцией и Азербайджаном составляет 6-7 миллиардов долларов США, и подчеркнул, что планируется довести эту цифру до 15 миллиардов долларов.

"Я приглашаю всех наших бизнесменов поддержать развитие Азербайджана и Турции", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Баку состоялась церемония открытия продовольственного и сельскохозяйственного форума, организованного MÜSİAD Азербайджан.

Медиаплатформа TurkicWorld (Тюркский Мир) выбрана официальным медиа партнером данного форума.

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