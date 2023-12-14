Стали известны подробности встречи глав МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Азербайджан министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацией Турецкой Республики во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, встреча министров один на один продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

"В ходе встречи в широком составе, состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонней, региональной и многосторонней повестки дня сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, а также восстановительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях.

На встрече было подчеркнуто, что на фоне празднования в 2023 году 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане и 100-летнего юбилея Республики в братской Турции, контакты между двумя странами на всех уровнях приобрели более интенсивный, продуктивный характер.

Было выражено удовлетворение текущим состоянием многогранной и богатой азербайджано-турецкой повестки дня стратегического союзничества, отмечено, что отношения в политической, экономической, торговой, военной, оборонной промышленности, энергетической безопасности, инвестициях, гуманитарной, образовательной, культурной и других сферах находятся на историческом подъеме и, что Шушинская декларация является важной вехой.

Также было отмечено, что в рамках международных и региональных организаций взаимовыгодное партнерство носит образцовый характер. Было упомянуто о важности повышения интенсивности совместных мероприятий на многосторонних платформах, в том числе в рамках трехстороннего и четырехстороннего форматов с ООН и ее учреждениями, Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества, странами Центральной Азии и продвижения новых многосторонних инициатив.

Министры также коснулись важной роли азербайджано-турецких союзнических отношений в сохранении стабильности в регионе, отметив, что с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана сегодня в регионе наступил исторический момент, что взаимное признание суверенитета и территориальной целостности государств и уважение к таким фундаментальным принципам являются единственными факторами, на пути к прочному миру, стабильности и процветанию в регионе.

На встрече Джейхун Байрамов проинформировал турецкого коллегу о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, о процессе возвращения азербайджанских граждан, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев в результате 30-летней оккупации Армении, а также о последних шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении построения доверия между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что высоко оценивает активное участие турецкой стороны в деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

Затем на пресс-конференции с участием министров были озвучены заявления по итогам встречи, даны ответы на вопросы журналистов.

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