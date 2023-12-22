Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно движется по пути всестороннего развития и укрепляет свой авторитет в международных делах.

Убежден, что глубокие и давние отношения дружбы между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будут продолжать неуклонно развиваться и приносить пользу нашим народам и странам.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу Азербайджана - мира, дальнейшего прогресса и процветания", - говорится в письме.