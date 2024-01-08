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Граждане смогут проверить в "ASAN xidmət" наличие своих имен в списках избирателей - ЦИК

Политика Материалы 8 января 2024 14:52 (UTC +04:00)
Граждане смогут проверить в "ASAN xidmət" наличие своих имен в списках избирателей - ЦИК

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В центрах "ASAN xidmət" гражданам предоставляется возможность проверить наличие своих имен в списках избирателей с помощью терминалов "ASAN növbə".

Об этом сказал журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов, сообщает Trend.

"Избиратели могут проверить наличие своих имен в списке избирателей и на сайте ЦИК, а также посетив окружные и участковые избирательные комиссии, или же обратившись на "горячую линию" ЦИК. Однако центры "ASAN xidmət", услугами которых пользуются 40 тысяч человек в день, создают более широкие возможности", - отметил он.

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