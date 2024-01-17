Армения постоянно ищет причины, чтобы увильнуть от своих обязательств - депутат Севиндж Фаталиева в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в среду Trend.

Гостем передачи стала заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева.

Он отметила, что Армения постоянно ищет причины, чтобы увильнуть от своих обязательств.

"2024 год начинается опять же с очередных, осторожных ожиданий. Но если мы обратим внимание на те события, которые происходили в 2023 году, может быть мелкими шагами, но мы шли в позитивном направлении. Пускай нам пока не удалось выйти на финишную прямую в плане подписания мирного соглашения с Арменией, говорить о полном провале, безусловно, мы не можем. Но опыт показывает, что доверять Армении до конца нельзя. Армянская сторона постоянно ищет причины, чтобы увильнуть от своих обязательств", - сказала она.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.