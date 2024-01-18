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Комитет Милли Меджлиса призывает правительство Азербайджана признать независимость Канака, Маохи Нуи и Корсики

Политика Материалы 18 января 2024 12:02 (UTC +04:00)
Комитет Милли Меджлиса призывает правительство Азербайджана признать независимость Канака, Маохи Нуи и Корсики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям призывает правительство Азербайджана признать независимость Канака, Маохи Нуи и Корсики.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в заявлении, принятом комитетом Милли Меджлиса в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, учитывая продолжающуюся антиазербайджанскую деятельность Франции, обратился с призывом к правительству Азербайджанской Республики поручить министерству иностранных дел Азербайджана предпринять шаги в направлении признания независимости Канака, Маохи-Нуи и Корсики.

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