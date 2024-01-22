Всегда были и будут силы, которые не переваривают успехи Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Всегда были и будут силы, которые не переваривают успехи Азербайджана.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев.

"Однако эти силы никогда не смогут бросить тень на нашу независимость, наше развитие. Потому что у нас есть такой лидер, как Президент Ильхам Алиев", - сказал он.

Он отметил, что когда-то освобождение оккупированных территорий казалось несбыточной мечтой.

"Но Президент Ильхам Алиев воплотил в реальность эту, казалось бы, несбыточную мечту. Суверенитет Азербайджана полностью обеспечен. Президент Ильхам Алиев подарил нам самую большую радость в мире.

До президентских выборов осталось мало времени. Уже начался этап агитации и пропаганды, и кандидаты представляют свои платформы, лозунги, делятся с избирателями своими идеями, мыслями. Нам как государству и нации выпал большой шанс. Потому что Президент Ильхам Алиев всегда будет беречь свой народ как зеницу ока, будет вести нашу страну к большим успехам, победам. Мы - счастливый народ, счастливые граждане, так как живем и работаем в Азербайджане, который возглавляет такой мудрый лидер", - добавил депутат.

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