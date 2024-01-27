Азербайджан ожидает сурового наказания виновных в теракте против посольства в Иране - Али Ализаде

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде поделился публикацией в связи с годовщиной террористического нападения на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, сообщает Trend.

"В годовщину смерти нашего дорогого брата Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического акта против посольства Азербайджана, мы посетили его могилу и почтили его память. Да упокоит Всевышний его душу! В результате этого террористического акта среди наших сотрудников также были раненые. Да поможет им Всевышний! Мы ждем полного и сурового наказания виновных в совершении этого террористического акта и надеемся, что иранский суд вынесет справедливое и достойное решение", - написал в своем аккаунте в социальной сети "X" посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Отметим, что сегодня состоится первое заседание суда над лицом, совершившим теракт в посольстве Азербайджана в Иране.

Напомним, что сегодня исполняется год со дня террористического нападения на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. В результате теракта, совершенного 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые огнестрельные ранения.

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