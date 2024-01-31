Скандал с задержанным в Баку шпионом во Франции растет - новые факты

БАКУ /Trend/ - Скандал вокруг арестованного в Баку шпиона Мартина Риана не выпадает из повестки дня Франции и обрастает новыми подробностями. Влиятельные страницы французской прессы постоянно критикуют использование Мартина Риана в шпионских целях и тех, кто должен нести за это ответственность.

Как сообщает в среду Trend, пресс-радиосеть "Kernews.com" представила интервью активиста-журналиста армянского происхождения Лео Николяна, получившего обширную информацию от родителей Мартина Риана.

В дополнение к известному факту отстранения главы французской внешней разведки от работы в связи с ранее упомянутыми событиями, интервью также включало отставку министра иностранных дел Франции и шаг, предпринятый в отношении Мартина Риана до его отставки. В интервью прозвучали намеки о том, что разведчики под дипломатическим прикрытием использовали деятельность деловой сети Мартина Риана в целях активного шпионажа против Ирана, Америки и других стран, а также были затронуты многие ранее неизвестные детали.

Отметим, что в последние годы не было такого шпиона, столь обсуждаемого в мировой прессе, как Мартин Рианн. Считается, что постепенно открывающиеся моменты дела сулят новые сюрпризы.

В качестве первоисточника о "деле Мартина", непосредственно связанном с отстранением с поста двух министров, представляем перевод статьи Kernews.com:

"Лео Николян: "Мартин Риан, простой бизнесмен, не обладающий дипломатическим иммунитетом. Он похож на перегоревший предохранитель".

Невероятное судебное дело француза, задержанного в Азербайджане за шпионаж.

Эта история достойна стать сценарием фильма о шпионаже: речь идет о деле Мартина Риана. Этот французский бизнесмен был арестован в Азербайджане 4 декабря 2023 года по обвинению в шпионаже со стороны местных властей. Еженедельная газета Paris Match цитирует отца Мартина Риана - Ришара Риана, который заявил, что этот вопрос связан с дипломатической напряженностью между Францией и Азербайджаном.

"Когда я разговаривал с ним, он сказал мне, что они использовали его как "пешку"", - отметил Ришар Риан, добавив, что его сын "намекнул на двух высылаемых дипломатов и сказал, что верит, что они выкрутятся из этого дела".

Действительно, 26 декабря Азербайджан объявил о высылке двух французских дипломатов за "несоответствующую их статусу" деятельность на фоне напряженности, возникшей между двумя странами в связи с поддержкой Парижа Армении.

Журналист армянского происхождения, эксперт по зонам боевых действий Лео Николян расследовал это дело, в частности, установив связь с адвокатом Мартина Риана и его семьей. Он рассказал нам следующую историю.

Kernews: В последние дни много идет разговоров о французском гражданине Мартине Риане, задержанном в Азербайджане за шпионаж. Вы поддерживаете связь с его семьей, и вам удалось собрать много деталей. Можете ли вы сначала рассказать о карьерном пути этого тридцатилетнего парня?

Лео Николян: Мартин - француз, который хотел добиться успеха в жизни. Видя проблемы с налогами и различными стандартами во Франции, он решил переехать. Иногда трава может быть зеленее в другом месте... Он колебался в выборе между несколькими странами, где все хорошо в экономическом отношении, особенно между Канадой, США и даже Россией, а также Арменией, Дубаем или Катаром. Он также интересовался развивающимся Азербайджаном. Баку - Жемчужина Кавказа, столица Азербайджана, тюркоязычного народа. Это очень развитая и обогащенная светская страна.

Итак, Мартин переезжает туда пять лет назад. Он считает, что здесь можно найти работу, потому что это чрезвычайно современная и богатая страна. Кроме того, Баку также является городом, который обеспечивает полную безопасность. Никаких насилий, наркотиков и воровства... Таким образом, после исследования рынка он решил поселиться в этой стране, учитывая наличие в Азербайджане не только богатого слоя, но и формирование значительного числа среднего класса. Он начинает зарабатывать на хлеб насущный и обручается с красивой женщиной.

Так что же произошло в прошлом году?

Французские спецслужбы приехали навестить Мартина Риана. Это были два дипломата посольства Франции. У них есть дипломатический паспорт, вы должны знать, что у всех посольств есть несколько сотрудников, некоторые из которых являются шпионами под дипломатическим прикрытием. У США есть ЦРУ, у Израиля - Моссад, у России - ФСБ, а у Франции - DGSE... Эти два человека из DGSE идут к нему, представляются и требуют, чтобы он работал на них и предоставлял им информацию. Мартин отказывается. Он говорит, что это ему не интересно, у него уже есть работа. Тогда эти люди ему говорят, что у него нет выбора, так как в скором времени может произойти несчастный случай, и ему стоит подумать о своих родителях. "Бывают и те, кто совершают самоубийства", - подчеркнули они. Затем они добавляют: "Мы можем уничтожить ваш бизнес, потому что можем заблокировать на таможне ваш товар из Франции и сделать вас мигрантом в Баку". Испытывая постоянное давление, будто волк кусает добычу за шею, в конце концов Мартин сдается.

В результате, Мартин Риан попадает под наблюдение спецслужб Азербайджана, его арестовывают, у него конфискуют мобильный телефон, проводят обыск и агенты находят доказательства, которые явно неоспоримы.

Он находится в СИЗО с 4 декабря. Его обвиняют в пассивном шпионаже. Это дипломатический и деловой мир, а не военная тайна. Информация всегда имеет решающее значение. Данный вопрос до сих пор засекречен. Никто не был проинформирован, и я не буду раскрывать свои источники. Сначала я связался с матерью Мартина Роуз, которая попросила меня не раскрывать дело из-за продолжающихся секретных переговоров. Эти секретные переговоры заканчиваются не арестом двух французских секретных агентов, потому что они дипломаты со статусом неприкосновенности и не могут быть арестованы, а высылкой из Азербайджана. Франция ответила высылкой двух азербайджанских дипломатов. Это был весомый ответ. Но Мартин Риан, простой бизнесмен, не имеющий дипломатической неприкосновенности. Он перегорел, как предохранитель, тем самым, став жертвой внешней политики Франции.

Мартин Риан, который в результате угроз стал заниматься такими делами, теперь расплачивается за это...

Теперь он в тюрьме. Его задержали по обвинению в шпионаже, и ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Я надеюсь, что его отпустят под залог, и они смогут конфисковать его паспорт и надеть на него электронный браслет. Но это дело судебной системы Азербайджана, и, поскольку это суверенная страна, к нам это не относится. Что меня шокирует в этой истории, так это отсутствие желания говорить об этом. Сегодня азербайджанские СМИ раскрыли это дело, Agence France-Presse после расследования подтверждает его, я предоставляю им контактную информацию родителей Мартина, и это становится государственным делом. Что меня бесит, так это то, что наше правительство ничего не делает. Я надеюсь, что наш новый премьер-министр Габриэль Атталь будет двигаться в этом направлении. Перед уходом министр иностранных дел Катрин Колонна просто попросила Азербайджан освободить этого гражданина Франции, хотя именно она заманила его в ловушку через свое министерство и посольство. Ответственность за эту ситуацию несет французское государство, которое запугало собственного гражданина, оказав давление на его семью.

Мартин собирался жениться. Я поддерживаю связь с его друзьями и адвокатом. Об этом деле начинают говорить все СМИ, и я надеюсь, что мы заинтересуемся этим больше. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала AFP свою реакцию. Это действительно деликатный вопрос. Мартина вынудили пойти на это, к его голове фактически было приставлено оружие.

Это шокирующее событие. Если вы, будучи гражданином Франции, ведете свой бизнес в чужой стране, никого не беспокоя, что вы будете делать, если французские спецслужбы станут вам угрожать?

Лично я бы пошел в спецслужбы Азербайджана и сказал, что есть люди, которые беспокоят меня. Мне уже угрожают. У меня продолжаются судебные процессы, особенно с Анн Идальго. Сегодня, после 52 арестов и нескольких покушений на убийство, все, что меня не убивает, делает меня сильнее. Я нахожусь в конце своего жизненного пути, поэтому мне нечего терять. Никто не вечен. А вот Риан молод, у него впереди вся жизнь, он собирается создать семью. Когда ему сказали, что все его товары будут заблокированы во Франции, и он станет нищим, мир стал уходить у него из-под ног.

Прав ли был он, что сдался?

Вопрос о ситуации, в которую он уже попал, даже не возникает. Поверьте, тюрьма секретной службы Азербайджана не является оздоровительным VIP-центром. Нам нужна народная мобилизация. Единственной надеждой является то, что Президент Азербайджана решит его помиловать", - говорится в статье Kernews.com.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!