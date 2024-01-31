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Азербайджан может выйти из Совета Европы – прошли обсуждения на высоком уровне

Политика Материалы 31 января 2024 15:05 (UTC +04:00)
Азербайджан может выйти из Совета Европы – прошли обсуждения на высоком уровне

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

Trend сообщает в среду со ссылкой на информированный источник, что на днях с участием экспертов из Администрации Президента, Милли Меджлиса и министерства иностранных дел Азербайджана состоялись рабочие обсуждения в связи с известным решение ПАСЕ.

Были обсуждены политические и правовые параметры выхода Азербайджана из Совета Европы и отказа от признания юрисдикции Международного суда в ответ на предвзятое отношение к Азербайджану и необоснованные обвинения в ПАСЕ.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном выходе Азербайджана из Совета Европы в знак протеста против предвзятой политики ПАСЕ. В настоящее время этот вопрос обсуждается экспертами, вероятность выхода Азербайджана из СЕ возрастает.

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