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Жители Барды будут голосовать за Карабахский триумф (ВИДЕО)

Политика Материалы 1 февраля 2024 13:45 (UTC +04:00)
Жители Барды будут голосовать за Карабахский триумф (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАРДА /Trend/ - АМИ Trend продолжает видеорепортажи о подготовке к президентским выборам в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля.

Карабахское бюро Trend, на этот раз побывало в Бардинском районе, встретилось с избирателями и узнало их мнение о предстоящих президентских выборах.

Избиратели заявили, что готовятся к предстоящим президентским выборам с большим энтузиазмом.

Жители района подчеркнули, что впервые после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана примут участие в выборах, которые пройдут на всей территории страны, и с большой гордостью проголосуют за Карабахский триумф.

Представляем читателям видеорепортаж:

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