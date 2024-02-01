Спикер парламента Чехии опровергла сделанные в Ереване заявления

БАКУ /Trend/ - Председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова опровергла заявления о якобы желании "оказать давление на Баку" в рамках переговоров по мирному соглашению с Ереваном, сообщает в четверг Trend.

"Мои слова, я думаю, были неправильно интерпретированы. Я хотела бы сказать, что никогда не сомневалась в том, что Карабах - это Азербайджан", - сказала журналистам в Баку Маркета Пекарова Адамова.

Она добавила, что существует возможность для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и установления мира в регионе.

"Мы уверены, что сейчас существует шанс для начала нормализации. И мы уверены, что прямо сейчас происходит диалог между Арменией и Азербайджаном, который важен для всех нас. Это главный интерес. Мир на Южном Кавказе может быть процветающим", - подчеркнула спикер парламента.

Напомним, что накануне армянские СМИ сообщали о том, что Маркета Пекарова Адамова в ходе своего визита в Ереван заявила о том, что она "намерена помочь вернуть Азербайджан к переговорам с Арменией" и пообещала "использовать все доступные рычаги, чтобы заставить Азербайджан возобновить мирные переговоры с Арменией".