Fitch Solutions о возможных сроках подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор в первой половине 2024 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию Fitch Solutions, которая входит в группу Fitch.

«Мы считаем, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено уже в первой половине 2024 года», - сказали в Fitch Solutions.

Аналитики Fitch Solutions полагают, что Азербайджан значительно усилит свой контроль над открытием Зангезурского коридора, и это будет отражено в мирном соглашении.

В компании отметили, что после успешных локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе в сентябре 2023 года Азербайджан укрепил свою региональную безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Отметим, что переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией проводятся посредством прямых встреч.

В начале января Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору с Арменией.

В настоящее время азербайджанская сторона осуществляет внутреннюю работу по данному пакету в соответствии с процедурой.

Как ранее сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в ближайшие недели Азербайджан представит ответ Армении.