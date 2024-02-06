В Азербайджане наступил "день тишины" перед выборами

БАКУ /Trend/ - Истекло время, отведенное кандидатам для проведения предвыборной кампании на президентских выборах в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.

Как сообщает Trend, сегодня в Азербайджане объявлен "день тишины".

Согласно "Календарному плану основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденному Центральной избирательной комиссией (ЦИК), срок проведения предвыборной агитации истек.

В Календарном плане отмечается, что проведение предвыборной агитации начинается за 23 дня до дня голосования (15 января 2024 года) и заканчивается за 24 часа до начала голосования (6 февраля в 8:00).

Предвыборная агитация может проводиться зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями и уполномоченными лицами, политическими партиями, в составе которых зарегистрирован кандидат, блоками политических партий, их уполномоченными представителями и уполномоченными лицами.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. 9 января завершилась регистрация кандидатов в президенты. На выборах за пост президента Азербайджанской Республики будут бороться 7 кандидатов.

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