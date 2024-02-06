Члены Парламентского собрания Союза Беларуси и России проинформированы о процессе подготовки к выборам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов 6 февраля встретился с делегацией во главе с председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России Виктором Селиверстовым.

Как сообщает во вторник Trend, Мазахир Панахов сообщил, что в Азербайджане зарегистрировано до 6,5 миллиона избирателей, которые будут голосовать на 6 537 участках. Он также подчеркнул, что веб-камеры установлены в 1000 пунктах, которые охватывают всю территорию страны.

Доведя до сведения гостей, что впервые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана пройдут выборы, М.Панахов отметил, что избиратели будут голосовать на 26 участках, созданных на этих территориях. Он отметил, что в Ходжалы, Ханкенди, Шуше и других районах созданы все условия для голосования.

Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Виктор Селиверстов подчеркнул, что президентские выборы - это серьезный и ответственный процесс.

"Я наблюдал за выборами в Молдове, Казахстане, Кыргызстане. Наша цель - поддержать вашу страну в проведении прозрачных выборов", - добавил он.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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