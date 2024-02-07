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Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2024 12:44 (UTC +04:00)
Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов воспользовался правом голоса на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, Эмин Гусейнов проголосовал в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
Специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
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