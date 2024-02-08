В Аскеране обнаружено массовое захоронение (ВИДЕО/ФОТО)

АСКЕРАН /Trend/ - В поселке Аскеран Ходжалинского района Азербайджана обнаружено массовое захоронение.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, предположительно, в захоронении, обнаруженном близ Аскеранской крепости, находятся останки не менее восьми человек.

Предполагается, что останки принадлежат жителям, убитым во время Ходжалинской резни.

В настоящее время представители соответствующих структур проводят осмотр массового захоронения с участием журналистов.

Отметим, что летом прошлого года в городе Шуша, а также на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены массовые захоронения. До сих пор массовые захоронения были обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сейидахмедлы Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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