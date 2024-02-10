Карабахские армяне покинули регион добровольно - Галузин

БАКУ /Trend/ - Карабахские армяне покинули регион добровольно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, Россия готова содействовать безопасному возвращению карабахских армян в регион при их желании.

"Готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента, присутствие которого имеет большое значение", - добавил дипломат.

Отметим, что азербайджанская сторона неоднократно призывала армянское население не покидать Карабах. При принятии гражданства Азербайджана армянскому населению Карабаха гарантируются все права и свободы граждан Азербайджана.

Создан специальный портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха.

Напомним, что 1 октября 2023 года миссия ООН прибыла в Карабах для ознакомления с ситуацией на местах и определения гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входили представители различных ведомств ООН.

В своем заявлении миссия ООН опровергла утверждения армян о так называемой "этнической чистке" в Карабахе.

"Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила в воскресенье, 1 октября, Карабахский регион Азербайджана. Отправляясь из Агдама, миссия посетила город Ханкенди, где встретилась с местным населением и ознакомилась с ситуацией в сферах здравоохранения и образования. В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты", - говорилось в заявлении

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