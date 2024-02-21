В Академии СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 95-летию генерал-лейтенанта Зии Юсифзаде

БАКУ /Trend/ - В Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялся вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения покойного генерал-лейтенанта Зии Юсифзаде, одного из ближайших соратников общенационального лидера Гейдара Алиева и верных последователей его славной профессиональной школы.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе СГБ, в мероприятии, состоявшемся в актовом зале академии, приняли участие ветераны органов безопасности, сотрудники академии, курсанты и члены семьи Зии Юсифзаде.

"Мероприятие было открыто минутой молчания и исполнением государственного гимна в память об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве, генерал-лейтенанте Зии Юсифзаде и шехидах, героически павших за территориальную целостность Азербайджана.

Выступившие на мероприятии, рассказали о служебном пути Зии Юсифазаде, посвятившего большую часть своей жизни органам безопасности, отметили его работу по организации обучения, формированию профессорско-преподавательского состава, постоянному повышению уровня образования и созданию необходимой для этого инфраструктуры в первые годы создания академии. Они подчеркнули, что благодаря успешному опыту и положительным традициям, накопленным под его руководством, академия заняла достойное место в сфере образования страны.

От имени членов его семьи была выражена благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и начальнику СГБ генерал-полковнику Али Нагиеву за уважение, проявленное к памяти Зии Юсифзаде.

Затем на мероприятии был показан документальный фильм о жизни и деятельности генерал-лейтенанта Зии Юсифзаде", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

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