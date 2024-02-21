Президент Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Монтенегро Яков Милатович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Trend.

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Монтенегро и от себя лично искренне поздравляю Вас с победой на президентских выборах, желаю Вашей стране дальнейшего развития, Вашему народу - процветания.

Уверен, что мы будем развивать наши надежные дружественные отношения на двустороннем, региональном, международном уровнях во имя взаимных интересов. Прежде всего, я готов способствовать интенсификации коммуникации, укреплению сотрудничества в экономической, туристической и энергетической сферах.

Желаю Вашей стране постоянного успеха, выражаю уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.

Прошу принять мое высочайшее почтение и искренние пожелания", - говорится в письме.