Ходжалинский геноцид - самая ужасная резня в Европе со времен Второй мировой войны - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Массовое убийство, учиненное вооруженными силами Армении 25-26 февраля 1992 года в городе Ходжалы против гражданского населения Азербайджана, является преступлением против человечности.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом в социальной сети Х написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате нападения и захвата города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке полка № 366 бывшего СССР были безжалостно убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Еще 1 000 человек были ранены, а 1 275 человек взяты в заложники. По сей день 150 человек из Ходжалы считаются пропавшими без вести.

Преступления, совершенные в Ходжалы, не были единичным актом, а являлись частью широко распространенной и систематической политики и практики этнической чистки, проводимой Арменией.

Ходжалинский геноцид стал самым ужасным массовым убийством ни в чем не повинного гражданского населения в Европе со времен Второй мировой войны.

Ходжалинский геноцид был совершен в условиях полного безразличия международного сообщества. Справедливость по отношению к жертвам Ходжалы была установлена самим Азербайджанским государством. В сентябре 2023 года Ходжалы был освобожден от оккупации, а группа организаторов и исполнителей этого преступления вскоре предстанет перед судом. Но самым большим утешением для нас является то, что выжившие в Ходжалы и каждый гражданин Азербайджана теперь может свободно, с достоинством и гордостью посещать не только освобожденный Ходжалы, но и весь Карабах, в том числе Восточный Зангезур", - отметил Х.Гаджиев.