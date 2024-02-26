Работа по привлечению к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде должна продолжаться - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Отсутствие привлечения к уголовной ответственности военных преступников на протяжении долгих лет в некотором смысле создало атмосферу безнаказанности среди этих лиц в Армении. Поэтому продолжение последовательной работы, которую проводит Азербайджанское государство в данном направлении, обязательно должно продолжаться и дальше. Мы все стали свидетелями того, как в последнее время, некоторые преступники, виновные в Ходжалинском геноциде, были привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В тот день с особой жестокостью были убиты 613 невинных людей. Сотни людей пропали без вести и были взяты в плен. На протяжении многих лет Азербайджанское государство под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева принимало последовательные и системные меры по привлечению к уголовной ответственности военных преступников, совершивших Ходжалинский геноцид, и восстановлению исторической справедливости. Результатом всех этих шагов является то, что в этом году мы отмечаем годовщину этой трагедии в другой обстановке. Суверенитет Азербайджана полностью восстановлен, и в Ходжалы развевается наш трехцветный флаг", - добавил глава МИД Азербайджана.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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