США продолжают призывать Азербайджан и Армению попытаться достичь долгосрочного соглашения – Госдепартамент

БАКУ /Trend/ - США продолжают призывать Азербайджан и Армению попытаться достичь долгосрочного соглашения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"У меня нет никаких анонсов, но мы продолжаем призывать обе стороны попытаться достичь долгосрочного соглашения", - сказал он.

Отметим, что очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на 28-29 февраля в Берлине.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

В рамках визита запланированы проведение очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений", а также встречи с официальными лицами Германии.

В декабре 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне для проведения переговоров по мирному соглашению.