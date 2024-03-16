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Азербайджан и Иран подчеркнули необходимость открыть новую главу в двусторонних отношениях - посол

Политика Материалы 16 марта 2024 18:56 (UTC +04:00)
Азербайджан и Иран подчеркнули необходимость открыть новую главу в двусторонних отношениях - посол

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави и помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев подчеркнули необходимость открытия новой главы в отношениях между двумя соседними странами.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посла Ирана в соцсети X.

"На моей недавней встрече с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым мы рассмотрели последние события в регионе Южного Кавказа и двусторонние отношения между Ираном и Азербайджаном. Мы подчеркнули необходимость открыть новую главу в отношениях между двумя соседями", - говорится в публикации.

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