Названы вопросы, которые Столтенберг обсудит на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Приятно вернуться на Кавказ, на этот раз сопровождая Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в историческом визите в Азербайджан, Армению и Грузию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал в соцсети X.

"Будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Украины и региональной безопасности, в том числе нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.

Отметим, что 17 марта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

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