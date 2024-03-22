Межпарламентский союз об итогах встречи спикеров парламентов Азербайджана и Армении

БАКУ/Trend/ - Межпарламентский союз (IPU) сегодня принял делегации высокого уровня из Армении и Азербайджана в преддверии 148-й ассамблеи IPU, которая проходит с 23 по 27 марта в швейцарской Женеве, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на организацию.

Президент IPU Тулия Эксон и генеральный секретарь организации Мартин Чунгонг приветствовали в штаб-квартире IPU делегацию Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и делегацию Армении во главе со спикером Национального собрания Аленом Симоняном.

"Встреча была предусмотрена как дополнение и вклад на парламентском уровне в правительственные мирные переговоры между двумя сторонами. Парламентарии, как представители народа, призваны сыграть ключевую роль в снижении напряженности и укреплении доверия, а также в ратификации и реализации будущего мирного соглашения. IPU предложил обеим сторонам свои добрые услуги для содействия диалогу, построения добрососедских отношений и помощь в прокладывании пути к нормализации отношений между двумя странами. Это была первая встреча на уровне парламентов двух стран. Обе стороны договорились продолжить диалог по восстановлению доверия под эгидой IPU", - говорится в заявлении организации.

Встреча последовала за визитов генерального секретаря IPU в Армению и Азербайджан в феврале 2024 года, в ходе которых он встретился с властями на самом высоком уровне и заложил некоторую основу для сегодняшних обсуждений.

IPU также подписал меморандумы о взаимопонимании с Арменией, которая примет Глобальную конференцию молодых парламентариев IPU в сентябре 2024 года, и с Азербайджаном в качестве председателя Парламентской сети Движения неприсоединения (NAM PN).

"В сегодняшнем мире, где конфликты доминируют в заголовках новостей, ценность диалога невозможно переоценить. Парламентская дипломатия может стать очень важным дополнением к постоянным усилиям правительств по заключению мирных соглашений. Парламенты и их руководство обладают способностью и силой для того, чтобы обеспечить мир и объединять народы", - сказала Президент IPU Тулия Эксон.

Генеральный секретарь IPU Мартин Чунгонг, со своей стороны, отметил, что IPU определил мир и безопасность в качестве основного направления своей деятельности в 2024 году.

"Содействие диалогу между парламентами в странах, переживающих конфликты, является ключевым элементом мандата организации и тем, чем мы занимаемся на протяжении последних 135 лет. Мы приветствуем встречу двух спикеров и высоко оцениваем их готовность участвовать в диалоге", - добавил он.