Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Шехидляр хиябаны

БАКУ /Trend/ - 3 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице строительных работах и благоустройстве.

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