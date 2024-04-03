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Проводится конференция, посвященная развитию возможностей ВМС Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 3 апреля 2024 19:17 (UTC +04:00)
Проводится конференция, посвященная развитию возможностей ВМС Азербайджана (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год проводится конференция, посвященная развитию возможностей и способностей Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в среду в минобороны Азербайджана.

На конференции сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Родины.

Поприветствовав участников конференции, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов рассказал о проделанной работе по адаптации ВМС, равно как и других подразделений азербайджанской армии, к турецкой модели. Было отмечено, что в рамках проводимых реформ предусмотрено создание штатной структуры, отвечающей современным требованиям, проведение различных учений и курсов в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

Капитан 1-го ранга Т.Муршудов подчеркнул, что главной целью проведения конференции является более эффективная и результативная организация работы по модернизации, реструктуризации ВМС.

Было отмечено, что на конференции планируется обсудить правовой статус Каспийского моря и региональные конфликты, организацию служебной, оперативной и боевой подготовки личного состава ВМС и другие актуальные темы.

В заключение были представлены брифинги по ряду актуальных тем, посвящённых «Оперативной деятельности Военно-морских сил», проведён обмен мнениями.

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Проводится конференция, посвященная развитию возможностей ВМС Азербайджана (ФОТО)
Проводится конференция, посвященная развитию возможностей ВМС Азербайджана (ФОТО)
Проводится конференция, посвященная развитию возможностей ВМС Азербайджана (ФОТО)
Проводится конференция, посвященная развитию возможностей ВМС Азербайджана (ФОТО)
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