Армения привержена нормализации отношений с Азербайджаном - Никол Пашинян

БАКУ /Trend/ - Армения привержена нормализации отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в преддверии совместной встречи ЕС-США-Армения, которая пройдет сегодня в Брюсселе.

"Мы привержены нормализации отношений с Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности в рамках Алматинской декларации 1991 года. Мы также полностью привержены делимитации границ и разблокированию транзитных маршрутов", - сказал он.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил во время брифинга, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в трехсторонней встрече США-ЕС-Армения в Брюсселе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить поддержку со стороны США и ЕС экономической устойчивости Армении.

Он добавил, что цель встречи в Брюсселе - сосредоточить внимание на экономической устойчивости Армении.