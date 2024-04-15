Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы расширения сотрудничества в различных сферах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вчера министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азерабйджана.

Было отмечено, что в ходе встречи министры выразили удовлетворение развитием связей между народами Азербайджана и Узбекистана по восходящей линии, основанной на этнических, исторических, культурных и религиозных корнях, подчеркнули важность повышения всесторонних отношений стратегического партнерства на более высокий уровень.

"На встрече были обсуждены вопросы, связанные с контактами на высоком уровне, осуществляемыми на регулярной основе между двумя странами, вопросы расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической, транспортной, сельскохозяйственной и других сферах.

Стороны с удовлетворением подчеркнули вопросы сотрудничества и взаимной поддержки как на двусторонней, так и на международной и региональной платформах, упомянули о важности дальнейшей диверсификации сотрудничества на основе братства и солидарности в рамках Организации тюркских государств.

В ходе встречи Джейхун Байрамов сказал, что вклад братского Узбекистана в масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые в постконфликтный период в регионе, средняя школа имени Мирзы Улугбека, построенная в городе Физули, высоко ценится нашим государством и народом.

Министры также подчеркнули важность интенсификации работы механизма консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, дальнейшего расширения договорно-правовой базы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!