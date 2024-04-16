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Президент Ильхам Алиев: Ведется работа над проектом опреснения воды Каспийского моря

Политика Материалы 16 апреля 2024 14:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Ведется работа над проектом опреснения воды Каспийского моря

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала 16 апреля рассказал о проекте опреснения воды Каспийского моря.

Как сообщает во вторник Trend, отметив, в частности, что в настоящее время ведется работа над проектом опреснения воды Каспийского моря, глава государства сказал:

"После реализации этого проекта мы будем использовать воду Каспийского моря как для орошения, так и как питьевую воду. Несколько стран мира обладают большим опытом в области опреснения, и у нас есть такой крупный водный бассейн как Каспийское море. Конечно, мы используем и эту возможность".

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