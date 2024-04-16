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Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза (ФОТО)

Политика Материалы 16 апреля 2024 23:11 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакалу.

Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана.

На встрече стороны обменялись мнениями о нынешнем положении и перспективах отношений Азербайджан-Европейский Союз, роли Азербайджана в отношениях Центральной Азии-Европейский Союз, вопросах сотрудничества в рамках международных платформ и форматов.

Главной темой обсуждений стали соглашения, достигнутые с ЕС в сфере энергетической безопасности, связи и транспорта, а также отношений с Центральной Азией в рамках этого.

Была подчеркнута значимость Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Азербайджаном и ЕС, который включает совместную деятельность в сфере энергетической безопасности, а также развитие альтернативных энергетических ресурсов, в сотрудничестве в этой сфере.

В ходе встречи другая сторона была проинформирована о работе, проводимой Азербайджаном как в Бакинском порту, так и в сфере развития транспорта и коммуникаций.

Затем состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза (ФОТО)
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