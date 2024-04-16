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Франция отозвала своего посла в Азербайджане

Политика Материалы 16 апреля 2024 23:31 (UTC +04:00)
Франция отозвала своего посла в Азербайджане

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Франция приняла решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Так, Париж утверждает, что сделано было это в связи с "односторонними действиями Азербайджана, наносящими ущерб отношениям между двумя странами".

"Президент Республики сегодня принял нашего посла по этому поводу. Он выразил сожаление в связи с действиями Азербайджана и выразил пожелание, чтобы азербайджанская сторона разъяснила свои намерения. Франция напоминает о своей поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при уважении международного права и территориальной целостности двух стран. Эта стандартизация пойдет на пользу обеим странам и региону в целом", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что мероприятия, проведенные Службой госбезопасности Азербайджана в начале декабря 2023 года, привели к разоблачению в Азербайджане разветвленной сети агентов французских разведывательных служб. За короткий период были выявлены десятки французских шпионов, некоторые из которых в тот или иной момент действовали в Азербайджане, а некоторые продолжали работать под прикрытием в различных странах и авторитетных международных организациях.

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