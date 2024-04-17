Миротворцы в Карабахе не нужны - депутат Госдумы РФ

БАКУ /Trend/ - Миссию российского миротворческого контингента в Карабахе можно считать полностью выполненной.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, миротворцы теперь не нужны, поскольку в Карабахе нет никаких противоборствующих сторон.

"А с тем, что он принадлежит Азербайджану, уже никто не спорит", - сказал Журавлев.

Отметим, что пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Минувшим днем в социальных сетях появились кадры с выводом из Азербайджана военной техники, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Напомним, что 10 апреля российские миротворцы покинули монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре. В настоящее время монастырь Худавенг охраняется азербайджанской полицией.

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