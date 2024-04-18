Госдепартамент США опроверг оказание Армении широкой военной поддержки

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США внес ясность в вопрос об оказании Армении военной поддержки.

Как сообщает в четверг Trend, пресс-служба Госдепартамента США ответила на запрос бюро АЗЕРТАДЖ США в связи с опубликованной в прессе фотографией документа, отражающего вопросы оказания Армении широкой военной поддержки на трехсторонней встрече США-Европейский союз-Армения, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе.

"Этот документ является чисто дезинформационным, вопросы безопасности не стояли на повестке дня. Мы хотели бы обратить ваше внимание на пресс-релиз, который мы приняли вместе с Европейским союзом и Арменией по итогам трехсторонней встречи, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе.

На брюссельской встрече с Европейским союзом и Арменией акцент был сделан исключительно на экономическую стабильность Армении, которая стремится диверсифицировать свое торговое партнерство и решать гуманитарные потребности, в том числе поддерживать текущие реформы в таких сферах, как демократия и верховенство закона", - отмечается в ответе пресс-службы Госдепартамента.

Напомним, что накануне была опубликована фотография одного из документов, связанных с трехсторонней встречей США-ЕС-Армения, состоявшейся в Брюсселе. Как видно на снимке, вызвавшем широкую озабоченность азербайджанской общественности, вопреки ранее сделанным заявлениям о трехсторонней встрече, в этом документе отражена широкая военная поддержка Армении со стороны США и Европейского союза.

АЗЕРТАДЖ направил запрос в Госдепартамент США по этому вопросу.

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