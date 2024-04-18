Франция пытается реализовать свою колониальную политику, внося изменения в законодательство - представитель Новой Каледонии

БАКУ /Trend/ - Франция пытается реализовать свою колониальную политику путем внесения изменений в конституцию.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра на конференции в Баку.

Она отметила, что Франция пытается помешать проведению третьего референдума народа Новой Каледонии.

"Она уже пытается реализовать свою колониальную политику с точки зрения законодательства. Франция старается предоставить право голоса 30 тысячам человек извне и добиться своего", - добавила она.

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