Четыре года Президента Ильхама Алиева, поразившие всех

В эти дни в СМИ публикуются кадры с военными колоннами российского миротворческого контингента, досрочно выезжающими из Карабаха в сторону границы с РФ. Эти видео заставили меня задуматься - но не только о политике, но и об одном-единственном человеке, который сделал это реальностью. Пока одни думали, другие мечтали, а третьи сомневались, Президент Ильхам Алиев взял - и сделал. Просто поразительно, уму непостижимо!

Когда в 2020-м году мы победили во второй Карабахской войне, за 44 дня были освобождены наши земли - это ведь была фантастическая победа! Отдельные "доброжелатели", снисходительно ухмыляясь, говорили, мол хватит вам и этого. "Ханкенди? И не мечтайте".

Они думали, это вопрос мечтаний? Как бы не так. Благодаря филигранному миксу из политических, дипломатических и военных шагов, которые предпринял Президент Ильхам Алиев, Азербайджану через три года удалось восстановить свой суверенитет уже полностью, на всей своей территории.

А о выводе российских миротворцев и речи тогда не было в публичном пространстве.

Многие и вовсе говорили о выводе РМК как о чем-то невозможном. Но это стало реальностью. В эти дни неожиданно для многих российские миротворцы начали покидать территорию Азербайджана.

Можно много рассуждать о причинах, которые к этому привели, пытаться анализировать и так далее. Но мое мнение - это результат гениальности Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он не просто создал новую конфигурацию безопасности в регионе, но и смог убедить партнеров в ее необходимости. Личные качества Президента Азербайджана сделали все это возможным: его надежность, последовательность, бескомпромиссность в продвижении наиболее важных вопросов. Президенту Ильхаму Алиеву верят и доверяют - от простых граждан до лидеров крупнейших стран мира. Если он сказал - значит, так и будет. Без исключений.

Мне кажется, что мы в Азербайджане - счастливые люди. Нам повезло. Уверен - и со мной согласно огромное количество людей - что у нас и у наших детей в Азербайджане будет счастливое будущее в этом неспокойном мире.

Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву.

Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend