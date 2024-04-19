Азербайджан предпринимает все шаги для установления мира в регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предпринимает все шаги для установления мира в регионе.

Об этом сказала Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Она отметила, что было несколько факторов, обусловивших досрочный уход российских миротворцев с азербайджанских территорий.

"Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на всех своих территориях. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре прошлого года, незаконные армянские вооруженные формирования были полностью выведены с территорий страны. Безопасность на этих территориях обеспечивается Азербайджаном на высоком уровне", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что сегодня на этих территориях ведутся масштабные строительные и реставрационные работы, восстановлена деятельность всех государственных структур.

"Азербайджан выступает за мир в регионе и выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией, продолжаются мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Процессы показали, что Азербайджан сам обеспечивает безопасность, предпринимает все шаги для установления мира в регионе, и нет необходимости в присутствии на территории страны миротворцев", - сказала Гасанова.

Депутат добавила, что выход российских миротворцев с азербайджанских территорий также является показателем высокого уровня взаимного доверия, уважения и двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.

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