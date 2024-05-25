На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Был проведен осмотр системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевой позиции вооруженных сил Армении, оставленных в Карабахском экономическом районе после антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской Армией, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана

"С территории военного объекта, обнаруженного в Ходжалинском районе, были изъяты пригодные к эксплуатации станция наведения ракет «1С32», входящая в состав зенитно-ракетного комплекса «2К11 Круг», несколько пусковых установок «2П24» с зенитными управляемыми ракетами "3М8"", - отметили в министерстве.