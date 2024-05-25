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На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 25 мая 2024 21:23 (UTC +04:00)
На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Был проведен осмотр системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевой позиции вооруженных сил Армении, оставленных в Карабахском экономическом районе после антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской Армией, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана

"С территории военного объекта, обнаруженного в Ходжалинском районе, были изъяты пригодные к эксплуатации станция наведения ракет «1С32», входящая в состав зенитно-ракетного комплекса «2К11 Круг», несколько пусковых установок «2П24» с зенитными управляемыми ракетами "3М8"", - отметили в министерстве.

На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)
На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)
На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)
На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)
На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)
На заброшенной боевой позиции в Карабахском регионе Азербайджана обнаружена система ПВО (ФОТО/ВИДЕО)
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