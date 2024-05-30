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Одной из задач является борьба с колониализмом в мире - Зияфет Аскеров

Политика Материалы 30 мая 2024 17:25 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Французская колонизация длится веками. Франция злоупотребляла понятиями "справедливость" и "братство" для реализации своих намерений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы" председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

"Между Полинезией и Францией расстояние в 17 тысяч километров. Что там делает Франция, почему бы ей не оставить в покое жителей Полинезии?" - сказал он.

По словам Аскерова, одной из задач, стоящих сегодня, является борьба с колониализмом в мире, и эта работа уже проводится.

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