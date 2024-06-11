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В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)

Политика Материалы 11 июня 2024 16:05 (UTC +04:00)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Руководящий состав министерства обороны и других государственных структур Азербайджанской Республики, а также группа высокопоставленных офицеров из Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана приняли участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", организованном в рамках проводимых в Азербайджане совместных учений "Кавказский орел – 2024".

Об этом во вторник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

После того, как министру обороны было доложено на макете о запланированных действиях и ходе учений, спецназ при поддержке средств авиации выполнил различные задачи.

Высокопоставленные гости понаблюдали за действиями спецназа Азербайджана, Турции и Грузии, участвовавшими в учениях.

В заключение министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с участниками "Дня высокопоставленного наблюдателя".

Министр обороны рассказал о важной значимости Сил специального назначения в формировании профессиональной армии. Была особо подчеркнута важность совместных учений, проводимых в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих, обмена опытом между ними, а также обеспечения мира и стабильности в регионе.

В целом высоко оценив ход учений, министр обороны пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

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В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"(ФОТО)
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