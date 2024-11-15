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Председатель Национального собрания Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 15 ноября 2024 19:56 (UTC +04:00)
Председатель Национального собрания Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 15 ноября председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда прибыл в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили депутаты Милли Меджлиса Махир Сулейманлы, Шахин Исмаилов и другие официальные лица, сообщает Trend.

Отметим, что в рамках COP29 16-17 ноября в Баку при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса состоится парламентская встреча. Ожидается, что во встрече примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, а также 167 членов парламента, включая 12 спикеров и вице-спикеров.

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Председатель Национального собрания Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национального собрания Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национального собрания Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национального собрания Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
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