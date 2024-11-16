Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан прибыла с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Председатель Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева 16 ноября прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали депутат Саттар Мохбалиев и другие официальные лица.

Отметим, что в рамках COP29 16-17 ноября в Баку пройдет Парламентская встреча, организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом. Ожидается участие 92 делегаций из 66 стран и международных организаций, в том числе около 330 участников, среди которых 12 спикеров и вице-спикеров, а также 167 членов парламентов.