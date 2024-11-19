Ряд структур Совета Европы стали инструментом некоторых кругов - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое, политизированное и выходящее за рамки мандата пятое заключение Консультативного комитета об исполнении Азербайджаном Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что Консультативный комитет Совета Европы, который не реагировал на этнические чистки, разрушение культурного наследия азербайджанцев в Армении и нарушение их прав, своим заключением продемонстрировал, что занимает позицию клеветы в отношении Баку и демонстрирует поддержку Армении, которая депортировала наших соотечественников и стала моноэтнической страной.

В частности, самым наглядным показателем этнической и религиозной дискриминации является то, что данная структура Совета Европы, игнорируя права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, говорит лишь о праве на возвращение армян в Карабах.

Напомним, что неоднократные обращения Общины Западного Азербайджана в Совет Европы с просьбой провести мониторинг на предмет выполнения Арменией своих обязательств в области прав человека, в том числе, вытекающих из Европейской конвенции о правах человека и Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, остались безответными.

Кроме того, опубликованное только сейчас заключение свидетельствует о том, что Консультативный комитет присоединился к антиазербайджанской кампании, которая стала сильнее в контексте COP29, как и так называемые институты, такие как Freedom House и коррумпированные политики, такие как Фрэнк Паллоне.

Все это указывает на то, что ряд структур Совета Европы, в частности, Парламентская Ассамблея, стали инструментом политических игр против Азербайджана в руках некоторых кругов. Община Западного Азербайджана требует от Комитета министров Совета Европы положить конец неприемлемым политическим играм, этнической и религиозной дискриминации упомянутого консультативного учреждения в отношении Азербайджана.

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