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Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в Кавказском регионе - Яшар Гюлер

Политика Материалы 26 ноября 2024 15:57 (UTC +04:00)
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в Кавказском регионе - Яшар Гюлер
Фото: Министерство национальной обороны Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией позволит обеспечить спокойствие и стабильность в Кавказском регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на заседании комиссии по вопросам планирования и бюджета в парламенте страны.

Он подчеркнул важность подписания всеобъемлющего мирного договора между Баку и Ереваном

Глава оборонного ведомства Турции также коснулся на заседании успехов в борьбе с терроризмом, отметив, что в рамках антитеррористических операций Вооруженных сил с начала текущего года нейтрализованы 2 654 боевика запрещенных организаций.

Я. Гюлер указал на важность сотрудничества стран региона в борьбе с терроризмом, сообщив, что в соответствии с договоренностями с правительством Ирака, предпринимаются конкретные шаги в этой области.

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