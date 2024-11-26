Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в Кавказском регионе - Яшар Гюлер

БАКУ /Trend/ - Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией позволит обеспечить спокойствие и стабильность в Кавказском регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на заседании комиссии по вопросам планирования и бюджета в парламенте страны.

Он подчеркнул важность подписания всеобъемлющего мирного договора между Баку и Ереваном

Глава оборонного ведомства Турции также коснулся на заседании успехов в борьбе с терроризмом, отметив, что в рамках антитеррористических операций Вооруженных сил с начала текущего года нейтрализованы 2 654 боевика запрещенных организаций.

Я. Гюлер указал на важность сотрудничества стран региона в борьбе с терроризмом, сообщив, что в соответствии с договоренностями с правительством Ирака, предпринимаются конкретные шаги в этой области.