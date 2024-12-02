Гвинея-Бисау всегда поддерживала многочисленные инициативы Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Гвинея-Бисау всегда поддерживала многочисленные инициативы Азербайджана в период его председательства в Движении неприсоединения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой.

Министр отметил, что это еще больше расширило сотрудничество между двумя странами.

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