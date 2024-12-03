Посол США в Азербайджане подал в отставку

БАКУ/Trend/ - Посол США в Азербайджане Марк Либби подал в отставку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство.

"С глубоким сожалением сообщаю о своем уходе с дипломатической службы США. К сожалению, проблемы со здоровьем, о которых я упоминал в своих показаниях перед Сенатом США в 2023 году, продолжают меня беспокоить. С момента прибытия в Баку я получал превосходную медицинскую помощь, особенно от диагностической радиологической команды в Mərkəzi Klinika, которой я глубоко признателен. Однако последние результаты тестов показали, что настало время вернуться домой и полностью сосредоточиться на своем здоровье", - говорится в заявлении Марка Либби.

Посол также подчеркнул значительные достижения команды посольства США в Азербайджане за время его пребывания в стране.

«Мы укрепили связи между нашими народами, запустив программы по изучению английского языка, значительно увеличив количество азербайджанских студентов, обучающихся в США, и организовав визиты американских ученых, спортсменов и деятелей культуры в Азербайджан. Мы расширили экономическое сотрудничество, уделяя особое внимание переходу от традиционной энергетики к возобновляемым источникам. А наше тесное взаимодействие для успешной подготовки к COP29 продемонстрировало, что правительства США и Азербайджана способны совместными усилиями изменить мир к лучшему», — отметил он.