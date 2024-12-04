Джейхун Байрамов обсудил с вице-президентом ЕК процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Trend.

Было отмечено, что на встрече обсуждалось текущее состояние отношений Азербайджана и ЕС, энергетическая безопасность, транспорт и коммуникации, а также возможности сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, вопросы региональной и международной безопасности. Доведена до внимания роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. В рамках председательства нашей страны в COP29 была особо подчеркнута важность исторических соглашений, которые могут изменить ситуацию в сфере борьбы с изменением климата, включая повышение финансовых целей, а также важность сотрудничества в области “зеленой энергии”.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, препятствующей этой деятельности, а также о повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что продолжающиеся территориальные претензии Армении к нашей стране являются препятствием для мирного процесса.

Касаясь деятельности миссии Европейского союза в Армении, министр Джейхун Байрамов отметил, что вызывает озабоченность то, что данная миссия, вопреки заявленным целям, стала инструментом пропагандистской кампании против нашей страны.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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