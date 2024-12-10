БАКУ /Trend/ - Очередное заседание парламента Азербайджана начало свою работу.

Как сообщает во вторник Trend в повестку заседания включены 15 нижеприведенных вопросов.

1. О назначении членов Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

2. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О разведке и контрразведывательной деятельности" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в законы "О финансовых основах муниципалитетов", "О бюджетной системе" и "О безналичных расчетах" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы, утвержденный законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377 (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона от 7 мая 2024 года № 1143-VIQ "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), относящейся к Азербайджанской Республике".

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О науке".

10. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми" и "О профилактике домашнего насилия" проект (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О защите прав потребителей" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (второе чтение).

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