По преамбуле и 15 статьям мирного договора между Азербайджаном и Арменией достигнуты положительные результаты - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend - Говоря о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, стоит отметить, что проект состоит из преамбулы и 17 статей. По преамбуле и 15 статьям, можно сказать, достигнуты положительные результаты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, остаются вопросы по двум статьям.

"Работа над открытыми вопросами продолжается. Уже проведены несколько раундов переговоров и текстовых обменов. К полному согласованному варианту пока прийти не удалось. Работа над этими двумя статьями продолжается", - добавил он.